トヨタ新車販売、23年は191万台＝２年連続減

中国トヨタ新車販売、23年は191万台＝２年連続減車両NEW国・地域中国業種車両関連タグ中国日本自動車統計関連トピックス・特集・連載アジアにＥＶ化の波アジアにＥＶ化の波ＢＹＤの23年販売、初の世界10強入り中国車両統計自動車NEW国軒と奇瑞、ＮＥＶ市場開拓で提携中国安徽車両自動車その他製造車部品NEWボルボの23年中華圏販売、過去最高18万台中国車両統計自動車NEW日産の新車販売、23年は16％減＝５年連続中国車両統計自動車NEWトヨタ新車販売、23年は191万台＝２年連続減中国車両統計自動車NEWエヌビディアＳｏＣ、中国自動車４社が採用中国ＩＴ自動車ＩＴ一般電子・コンピューター車部品NEW自動車統計トヨタ新車販売、23年は191万台＝２年連続減中国車両統計自動車NEWＢＹＤの23年販売、初の世界10強入り中国車両統計自動車NEW海馬汽車の23年販売、15％増の2.8万台中国海南車両統計自動車政策・法律・規制財政NEWボルボの23年中華圏販売、過去最高18万台中国車両統計自動車NEW日産の新車販売、23年は16％減＝５年連続中国車両統計自動車NEWバスの安凱、23年販売は７年ぶりプラス中国安徽車両統計自動車NEW