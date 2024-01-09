NNA ASIA

サービス案内
    マレーシア

    23年ＧＤＰ、成長目標達成の見込み＝統計局

    PICK UP
    経済
    NEW
    国・地域
    マレーシア
    業種
    経済
    関連タグ

    ＧＤＰ

    失業率

    貿易統計