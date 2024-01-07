24年成長率は最大４％台後半

中国24年成長率は最大４％台後半識者予測、米景気が最大の変数独自PICK UP経済NEW国・地域中国業種経済関連タグ中国日本米国自動車金融一般小売りマクロ経済統計貿易財政政策・法律・規制インフラ設備投資雇用・労務スポーツ関連トピックス・特集・連載アジアにＥＶ化の波アジアにＥＶ化の波ＢＹＤの23年販売、初の世界10強入り中国車両統計自動車NEW国軒と奇瑞、ＮＥＶ市場開拓で提携中国安徽車両自動車その他製造車部品NEWボルボの23年中華圏販売、過去最高18万台中国車両統計自動車NEW日産の新車販売、23年は16％減＝５年連続中国車両統計自動車NEWトヨタ新車販売、23年は191万台＝２年連続減中国車両統計自動車NEWエヌビディアＳｏＣ、中国自動車４社が採用中国ＩＴ自動車ＩＴ一般電子・コンピューター車部品NEWＣＰＩ24年成長率は最大４％台後半 識者予測、米景気が最大の変数中国経済マクロ経済貿易統計自動車インフラ金融一般設備投資スポーツ雇用・労務政策・法律・規制財政小売りNEW【月次リポート】全国（12月）中国経済マクロ経済NEWＣＰＩ「家賃」上昇率、27年ぶり高水準台湾建設マクロ経済統計不動産建設・プラントNEW【月次リポート】台湾（2023年12月）台湾経済マクロ経済NEW【24年経済展望】消費低迷が成長下押し 輸出は好転へ、政策効果は期待薄韓国経済マクロ経済NEW個人事業主のＶＡＴ、課税基準引き上げ検討ベトナム経済マクロ経済財政NEWＧＤＰ24年成長率は最大４％台後半 識者予測、米景気が最大の変数中国経済マクロ経済貿易統計自動車インフラ金融一般設備投資スポーツ雇用・労務政策・法律・規制財政小売りNEW【24年経済展望】消費低迷が成長下押し 輸出は好転へ、政策効果は期待薄韓国経済マクロ経済NEWエコノミスト、中銀が下期に利下げと予測タイ経済マクロ経済統計政策・法律・規制NEW【月次リポート】ベトナム（12月）ベトナム経済マクロ経済政策・法律・規制NEW１人当たりＧＤＰ、今年は２千ドル超え予想カンボジア経済マクロ経済NEW内閣改造、政策決定への影響軽微＝フィッチマレーシア経済マクロ経済政治一般政策・法律・規制NEW自動車統計トヨタ新車販売、23年は191万台＝２年連続減中国車両統計自動車NEWＢＹＤの23年販売、初の世界10強入り中国車両統計自動車NEW海馬汽車の23年販売、15％増の2.8万台中国海南車両統計自動車政策・法律・規制財政NEWボルボの23年中華圏販売、過去最高18万台中国車両統計自動車NEW日産の新車販売、23年は16％減＝５年連続中国車両統計自動車NEWバスの安凱、23年販売は７年ぶりプラス中国安徽車両統計自動車NEW貿易統計24年成長率は最大４％台後半 識者予測、米景気が最大の変数中国経済マクロ経済貿易統計自動車インフラ金融一般設備投資スポーツ雇用・労務政策・法律・規制財政小売りNEW12月輸出額、２カ月連続プラス台湾経済マクロ経済統計NEW11月の経常収支、40.6億米ドル黒字韓国経済マクロ経済貿易統計金融一般証券NEWタイの仕向け地別の車輸出台数（23年11月）タイ車両貿易統計自動車二輪車NEW11月のメーカー別自動車輸出、６社が増加タイ車両貿易統計自動車二輪車車部品NEW23年の自然災害３割増、401人が死傷カンボジア社会貿易統計社会一般NEW