24年の日系昇給率見通し4.1％

マレーシア24年の日系昇給率見通し4.1％実施企業は76％で横ばい＝ＮＮＡ独自PICK UP経済NEW国・地域マレーシア業種経済関連タグマレーシア日本マクロ経済統計雇用・労務関連トピックス・特集・連載アジア賃金・給与情報アジア賃金・給与情報河南省の最低賃金、最大12.5％引き上げ中国河南経済マクロ経済雇用・労務政策・法律・規制NEW24年の日系昇給率見通し4.1％ 実施企業は76％で横ばい＝ＮＮＡマレーシア経済マクロ経済統計雇用・労務NEW日系昇給率、24年は5.4％ 前年実績を下回る＝ＮＮＡ調査インドネシア経済マクロ経済統計雇用・労務NEW軍政の最賃実質引き上げ、効果出ず生活困窮ミャンマー経済マクロ経済雇用・労務政策・法律・規制１月から引き上げ、縫製業界などの最低賃金カンボジア経済雇用・労務政策・法律・規制10月の平均賃金、4.4％増の379.2万ウォン韓国経済マクロ経済統計雇用・労務ＣＰＩ24年成長率は最大４％台後半 識者予測、米景気が最大の変数中国経済マクロ経済貿易統計自動車インフラ金融一般設備投資スポーツ雇用・労務政策・法律・規制財政小売りNEW【月次リポート】全国（12月）中国経済マクロ経済NEWＣＰＩ「家賃」上昇率、27年ぶり高水準台湾建設マクロ経済統計不動産建設・プラントNEW【月次リポート】台湾（2023年12月）台湾経済マクロ経済NEW【24年経済展望】消費低迷が成長下押し 輸出は好転へ、政策効果は期待薄韓国経済マクロ経済NEW個人事業主のＶＡＴ、課税基準引き上げ検討ベトナム経済マクロ経済財政NEW自動車統計トヨタ新車販売、23年は191万台＝２年連続減中国車両統計自動車NEWＢＹＤの23年販売、初の世界10強入り中国車両統計自動車NEW海馬汽車の23年販売、15％増の2.8万台中国海南車両統計自動車政策・法律・規制財政NEWボルボの23年中華圏販売、過去最高18万台中国車両統計自動車NEW日産の新車販売、23年は16％減＝５年連続中国車両統計自動車NEWバスの安凱、23年販売は７年ぶりプラス中国安徽車両統計自動車NEW貿易統計24年成長率は最大４％台後半 識者予測、米景気が最大の変数中国経済マクロ経済貿易統計自動車インフラ金融一般設備投資スポーツ雇用・労務政策・法律・規制財政小売りNEW12月輸出額、２カ月連続プラス台湾経済マクロ経済統計NEW11月の経常収支、40.6億米ドル黒字韓国経済マクロ経済貿易統計金融一般証券NEWタイの仕向け地別の車輸出台数（23年11月）タイ車両貿易統計自動車二輪車NEW11月のメーカー別自動車輸出、６社が増加タイ車両貿易統計自動車二輪車車部品NEW23年の自然災害３割増、401人が死傷カンボジア社会貿易統計社会一般NEW