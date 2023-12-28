24年のインフレ率2.5～３％＝クナンガ予測

マレーシア24年のインフレ率2.5～３％＝クナンガ予測経済NEW国・地域マレーシア業種経済関連タグマレーシアマクロ経済統計関連トピックス・特集・連載アジア物価動向アジア物価動向住宅価格高止まり、供給不足が要因＝建設省ベトナム建設金融一般不動産建設・プラントNEW11月の生産者物価指数、２カ月連続マイナスマレーシア経済マクロ経済統計NEW24年のインフレ率2.5～３％＝クナンガ予測マレーシア経済マクロ経済統計NEW11月のＣＰＩ上昇率3.6％、２年ぶり低水準シンガポール経済マクロ経済統計11月ＣＰＩは1.5％上昇、伸び率さらに低くマレーシア経済マクロ経済統計11月のＣＰＩ上昇率2.6％、伸び幅0.1Ｐ縮小香港経済マクロ経済統計ＣＰＩ24年のインフレ率2.5～３％＝クナンガ予測マレーシア経済マクロ経済統計NEW【23年の10大ニュース】内需堅調も輸出減で経済失速 新政権１年目、問われる手腕マレーシア経済マクロ経済貿易統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター電機金融一般設備投資陸運観光環境雇用・労務政治一般外交小売りNEW【23年の10大ニュース】世界に存在感示した１年 人口最多、初のＧ20議長国インド経済マクロ経済政治一般NEW最賃は１月から2.4％引上げ、３月に追加へタイ経済マクロ経済政策・法律・規制11月のＣＰＩ上昇率3.6％、２年ぶり低水準シンガポール経済マクロ経済統計【23年の10大ニュース】マルコス政権、成長へ布石 公共事業を推進、ファンドも設立フィリピン経済マクロ経済自動車保健医療石油・石炭・ガスインフラ金融一般空運社会一般環境政治一般政策・法律・規制外交小売りＧＤＰマカオの１人当たりＧＤＰ、23年は５位マカオ経済マクロ経済統計NEWＥＥＣの投資優遇とスマート都市、来年始動タイ経済マクロ経済不動産建設・プラント政策・法律・規制NEW24年度予算案を閣議で最終承認、国会提出へタイ経済マクロ経済政策・法律・規制財政NEW【23年の10大ニュース】新政権、経済の低迷打開へ 自動車市場は中国系のＥＶが席巻タイ経済マクロ経済NEW【23年の10大ニュース】軍政継続、民族紛争が激化 各勢力「武力依存」で対話困難ミャンマー経済マクロ経済貿易繊維石油・石炭・ガス設備投資社会一般事件政治一般軍事財政外交災害NEW24年のインフレ率2.5～３％＝クナンガ予測マレーシア経済マクロ経済統計NEW