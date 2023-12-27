24年の日系昇給率4.1％予測

韓国24年の日系昇給率4.1％予測さらなる負担増も＝ＮＮＡ調査独自PICK UP経済国・地域韓国業種経済関連タグ韓国日本マクロ経済統計雇用・労務関連トピックス・特集・連載アジア賃金・給与情報アジア賃金・給与情報24年の日系昇給率4.1％予測 さらなる負担増も＝ＮＮＡ調査韓国経済マクロ経済統計雇用・労務遼寧省の最低賃金、５月から引き上げ中国遼寧経済マクロ経済雇用・労務政策・法律・規制23年の平均可処分所得、6.3％増の3.9万元中国経済マクロ経済統計社会一般雇用・労務24年の日系昇給率3.0％予測 ＮＮＡ調査、75％が昇給実施へ台湾経済マクロ経済統計雇用・労務浙江省、最低賃金引き上げ＝最大210元中国浙江経済マクロ経済雇用・労務政策・法律・規制江蘇が最低賃金引き上げ、最大210元中国江蘇経済マクロ経済雇用・労務政策・法律・規制貿易統計浦東空港の23年ＥＣ輸出申告、過去最高に中国上海経済マクロ経済貿易統計ＩＴ一般卸売り小売り四川省のＧＤＰ、23年は６％成長中国四川経済マクロ経済貿易統計大手企業景況感、１Ｑは「改善」が縮小香港経済マクロ経済統計雇用・労務23年輸出額、ＴＳＭＣが首位台湾経済マクロ経済貿易統計工作機械輸出、23年は14％減の26億米ドル台湾製造貿易統計その他製造23年キムチ輸出量、過去最高の4.4万トン韓国食品貿易統計食品・飲料