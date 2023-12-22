11月ＣＰＩは1.5％上昇、伸び率さらに低く

マレーシア11月ＣＰＩは1.5％上昇、伸び率さらに低く経済NEW国・地域マレーシア業種経済関連タグマレーシアマクロ経済統計関連トピックス・特集・連載アジア物価動向アジア物価動向11月ＣＰＩは1.5％上昇、伸び率さらに低くマレーシア経済マクロ経済統計NEW11月のＣＰＩ上昇率2.6％、伸び幅0.1Ｐ縮小香港経済マクロ経済統計11月の生産者物価、0.6％上昇韓国経済マクロ経済統計物価上昇率鈍化へ、24年末には２％台に韓国経済マクロ経済石油・石炭・ガス金融一般中銀、インフレ目標２～４％を維持フィリピン経済マクロ経済金融一般政策・法律・規制11月の住宅価格、59都市が下落＝３都市増加中国建設マクロ経済統計不動産建設・プラントＣＰＩ広州市の鉱工業生産、１～11月はプラス転換中国広東経済マクロ経済統計NEW11月ＣＰＩは1.5％上昇、伸び率さらに低くマレーシア経済マクロ経済統計NEW山東の１～11月経済統計、鉱工業は6.9％増中国山東経済マクロ経済貿易統計広東省の鉱工業生産、１～11月は4.0％増中国広東経済マクロ経済統計中研院、23年経済成長率を1.34％に下方修正台湾経済マクロ経済統計遼寧の１～11月経済統計、鉱工業は4.5％増中国遼寧経済マクロ経済貿易統計