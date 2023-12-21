11月のＣＰＩ上昇率2.6％、伸び幅0.1Ｐ縮小

香港11月のＣＰＩ上昇率2.6％、伸び幅0.1Ｐ縮小経済NEW国・地域香港業種経済関連タグ香港マクロ経済統計関連トピックス・特集・連載アジア物価動向アジア物価動向11月のＣＰＩ上昇率2.6％、伸び幅0.1Ｐ縮小香港経済マクロ経済統計NEW11月の生産者物価、0.6％上昇韓国経済マクロ経済統計NEW物価上昇率鈍化へ、24年末には２％台に韓国経済マクロ経済石油・石炭・ガス金融一般NEW中銀、インフレ目標２～４％を維持フィリピン経済マクロ経済金融一般政策・法律・規制NEW11月の住宅価格、59都市が下落＝３都市増加中国建設マクロ経済統計不動産建設・プラント遼寧省のＣＰＩ、11月は0.5％下落中国遼寧経済マクロ経済統計ＣＰＩ遼寧の１～11月経済統計、鉱工業は4.5％増中国遼寧経済マクロ経済貿易統計NEW24年の日系昇給率4.5％予測 ＮＮＡ調査、伸び鈍化中国経済マクロ経済統計雇用・労務NEW11月のＣＰＩ上昇率2.6％、伸び幅0.1Ｐ縮小香港経済マクロ経済統計NEW【23年の10大ニュース】豪ＮＺ、急激な物価高に翻弄 忍び寄る景気低迷オーストラリア経済マクロ経済NEW天津の１～11月経済統計、鉱工業は3.3％増中国天津経済マクロ経済統計一行ニュース（20日付）中国経済マクロ経済