湖北の１～11月経済統計、鉱工業は5.5％増

中国湖北湖北の１～11月経済統計、鉱工業は5.5％増経済NEW国・地域中国湖北業種経済関連タグ中国マクロ経済統計貿易自動車統計遼寧の１～11月経済統計、鉱工業は4.5％増中国遼寧経済マクロ経済貿易統計NEW湖北の１～11月経済統計、鉱工業は5.5％増中国湖北経済マクロ経済貿易統計NEW河北の１～11月経済統計、鉱工業は6.9％増中国河北経済マクロ経済貿易統計NEW11月の二輪車販売、７カ月連続でプラス台湾車両統計自動車二輪車NEW2023年11月のタイの新車販売台数（表）タイ車両統計自動車NEW11月新車販売10％減、中国系シェアは16％タイ車両統計自動車NEW貿易統計安徽の１～11月経済統計、鉱工業は7.3％増中国安徽経済マクロ経済貿易統計NEW湖北の１～11月経済統計、鉱工業は5.5％増中国湖北経済マクロ経済貿易統計NEW遼寧の１～11月経済統計、鉱工業は4.5％増中国遼寧経済マクロ経済貿易統計NEW河北の１～11月経済統計、鉱工業は6.9％増中国河北経済マクロ経済貿易統計NEW商務省、27年までに国境貿易総額を８兆円へタイ経済マクロ経済貿易統計陸運NEW１～10月のハラル輸出、食品など423億ドルインドネシア経済マクロ経済貿易統計食品・飲料医薬品化学一般繊維NEW