豪準備銀、利上げで予想外の失業率上昇を懸念

オーストラリア豪準備銀、利上げで予想外の失業率上昇を懸念経済NEW国・地域オーストラリア業種経済関連タグオーストラリア金融一般マクロ経済政策・法律・規制失業率ブミプトラ2130万人、総人口の64％マレーシア社会統計保健医療不動産社会一般雇用・労務NEW豪準備銀、利上げで予想外の失業率上昇を懸念オーストラリア経済マクロ経済金融一般政策・法律・規制NEW【為替マーケット分析】潮の満ち引きオーストラリア経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制NEW９～11月の失業率2.9％、前期から横ばい香港経済マクロ経済統計雇用・労務小売売上高の伸びが10％超え 大幅増も楽観できず、11月経済中国経済マクロ経済統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター電機食品・飲料医薬品化学一般繊維鉄鋼・金属宝石・宝飾品その他製造機械ガラス・セメント農林・水産石油・石炭・ガス鉱業インフラ電力・ガス・水道金融一般設備投資卸売り不動産建設・プラント雇用・労務政策・法律・規制小売り外食・飲食豪11月の求人広告数は減少、失業者増加へオーストラリア経済マクロ経済統計ＩＴ一般電子・コンピューター通信その他サービスメディア雇用・労務小売り外食・飲食