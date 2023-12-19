遼寧の１～11月経済統計、鉱工業は4.5％増

中国遼寧遼寧の１～11月経済統計、鉱工業は4.5％増経済NEW国・地域中国遼寧業種経済関連タグ中国マクロ経済統計貿易ＣＰＩ遼寧の１～11月経済統計、鉱工業は4.5％増中国遼寧経済マクロ経済貿易統計NEW24年の日系昇給率4.5％予測 ＮＮＡ調査、伸び鈍化中国経済マクロ経済統計雇用・労務NEW11月のＣＰＩ上昇率2.6％、伸び幅0.1Ｐ縮小香港経済マクロ経済統計NEW【23年の10大ニュース】豪ＮＺ、急激な物価高に翻弄 忍び寄る景気低迷オーストラリア経済マクロ経済NEW天津の１～11月経済統計、鉱工業は3.3％増中国天津経済マクロ経済統計一行ニュース（20日付）中国経済マクロ経済自動車統計遼寧の１～11月経済統計、鉱工業は4.5％増中国遼寧経済マクロ経済貿易統計NEW湖北の１～11月経済統計、鉱工業は5.5％増中国湖北経済マクロ経済貿易統計NEW河北の１～11月経済統計、鉱工業は6.9％増中国河北経済マクロ経済貿易統計NEW11月の二輪車販売、７カ月連続でプラス台湾車両統計自動車二輪車NEW2023年11月のタイの新車販売台数（表）タイ車両統計自動車NEW11月新車販売10％減、中国系シェアは16％タイ車両統計自動車NEW貿易統計安徽の１～11月経済統計、鉱工業は7.3％増中国安徽経済マクロ経済貿易統計NEW湖北の１～11月経済統計、鉱工業は5.5％増中国湖北経済マクロ経済貿易統計NEW遼寧の１～11月経済統計、鉱工業は4.5％増中国遼寧経済マクロ経済貿易統計NEW河北の１～11月経済統計、鉱工業は6.9％増中国河北経済マクロ経済貿易統計NEW商務省、27年までに国境貿易総額を８兆円へタイ経済マクロ経済貿易統計陸運NEW１～10月のハラル輸出、食品など423億ドルインドネシア経済マクロ経済貿易統計食品・飲料医薬品化学一般繊維NEW