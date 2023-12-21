ＮＺの賃金上昇率が減速、インフレ率下回る

ニュージーランドＮＺの賃金上昇率が減速、インフレ率下回る経済NEW国・地域ニュージーランド業種経済関連タグニュージーランドマクロ経済統計雇用・労務関連トピックス・特集・連載アジア賃金・給与情報アジア賃金・給与情報最低賃金、６％引き上げへ 来年７月に、労使が合意ベトナム経済雇用・労務政策・法律・規制NEWＮＺの賃金上昇率が減速、インフレ率下回るニュージーランド経済マクロ経済統計雇用・労務NEW外国人就業者、過去最多の92.3万人に韓国経済マクロ経済社会一般雇用・労務最低賃金、引き上げ幅拡大を20日にも決定へタイ経済マクロ経済雇用・労務海外就労者からの所得税徴収、タイでも開始ミャンマー経済マクロ経済雇用・労務政策・法律・規制財政〔ミ島通信〕カラガ地域、最低賃金引き上げフィリピン経済マクロ経済雇用・労務ＣＰＩ天津の１～11月経済統計、鉱工業は3.3％増中国天津経済マクロ経済統計NEW一行ニュース（20日付）中国経済マクロ経済NEW【つれづれルピア】米 利上げ局面の終了インドネシア経済マクロ経済NEWＮＺの賃金上昇率が減速、インフレ率下回るニュージーランド経済マクロ経済統計雇用・労務NEW【為替マーケット分析】潮の満ち引きオーストラリア経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制NEW遼寧省のＣＰＩ、11月は0.5％下落中国遼寧経済マクロ経済統計