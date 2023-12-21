NNA ASIA

サービス案内
    ニュージーランド

    ＮＺの賃金上昇率が減速、インフレ率下回る

    経済
    NEW
    関連タグ
    関連トピックス・特集・連載

    アジア賃金・給与情報

    ＣＰＩ