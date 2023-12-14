天津の11月ＣＰＩ、0.1％上昇＝0.3Ｐ鈍化

中国天津天津の11月ＣＰＩ、0.1％上昇＝0.3Ｐ鈍化経済国・地域中国天津業種経済関連タグ中国マクロ経済統計関連トピックス・特集・連載アジア物価動向アジア物価動向天津の11月ＣＰＩ、0.1％上昇＝0.3Ｐ鈍化中国天津経済マクロ経済統計全国８割超の地域、11月のＣＰＩ下落中国経済マクロ経済統計食品・飲料農林・水産中銀、再び利上げ見送り 物価高緩む、利下げは尚早フィリピン金融マクロ経済貿易食品・飲料農林・水産石油・石炭・ガス電力・ガス・水道金融一般雇用・労務政策・法律・規制災害11月卸売物価0.26％上昇、８か月ぶりプラスインド経済マクロ経済統計卸売り11月輸入物価指数、8.5％下落韓国経済マクロ経済貿易統計卸売物価、10月は4.4％上昇に鈍化フィリピン経済マクロ経済統計ＣＰＩ全国８割超の地域、11月のＣＰＩ下落中国経済マクロ経済統計食品・飲料農林・水産天津の11月ＣＰＩ、0.1％上昇＝0.3Ｐ鈍化中国天津経済マクロ経済統計気候変動対策ランク、台湾はワースト７位台湾経済マクロ経済統計環境政策・法律・規制中銀、政策金利を据え置き＝３会合連続台湾金融マクロ経済金融一般政策・法律・規制経済混乱、紛争激化で拍車 23年度の成長率１％＝世銀ミャンマー経済マクロ経済貿易統計石油・石炭・ガス金融一般最低賃金法が成立、違反者に罰金も台湾経済マクロ経済雇用・労務政策・法律・規制