11月の車生産11.4万台、前年同月比16％減

インドネシア11月の車生産11.4万台、前年同月比16％減PICK UP車両国・地域インドネシア業種車両関連タグインドネシア自動車車部品統計貿易関連トピックス・特集・連載アジアにＥＶ化の波アジアにＥＶ化の波上海汽車の副総裁、新たに３人就任中国上海車両自動車百度が新型車載ネットワーク、吉利に搭載中国北京車両自動車ＩＴ一般車部品11月の自動車産業、国内販売・輸出がプラス韓国車両貿易統計自動車長安汽車、年内にサービスセンター40カ所へタイ車両自動車設備投資環境バンコク損保、来年の保険料収入目標８％増タイ金融自動車保険中国ゴーション、ＥＶ電池生産は年２万台分タイ車両自動車設備投資車部品自動車統計車のＯＴＡ導入進む、新興ブランドが先行中国車両統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター通信11月の自動車産業、国内販売・輸出がプラス韓国車両貿易統計自動車大気浄化法は来年導入＝公害管理局タイ社会統計社会一般環境政策・法律・規制大気汚染悪化、首相が関係機関に対応を指示タイ社会統計社会一般環境政治一般トヨタの１～11月電動車販売、シェア54％インドネシア車両統計自動車電機ホンダ四輪の11月販売、ＨＶは369台インドネシア車両統計自動車電機貿易統計11月の人民元貸出、増加額は１兆900億元中国金融統計インフラ金融一般11月の自動車産業、国内販売・輸出がプラス韓国車両貿易統計自動車11月ＩＣＴ輸出7.6％増、17カ月ぶりプラス韓国ＩＴ貿易統計ＩＴ一般電子・コンピューター日系企業36％が利益悪化予想 改善上回る、需要減・原料高でベトナム経済マクロ経済貿易統計設備投資経済混乱、紛争激化で拍車 23年度の成長率１％＝世銀ミャンマー経済マクロ経済貿易統計石油・石炭・ガス金融一般東南アジアの成長率下方修正 23年4.3％、製造業不振で＝ア開銀ASEAN経済マクロ経済統計