東南アジアの成長率下方修正

ASEAN東南アジアの成長率下方修正23年4.3％、製造業不振で＝ア開銀PICK UP経済国・地域ASEAN業種経済関連タグタイベトナムマレーシアインドネシアフィリピンASEANマクロ経済統計ＧＤＰ企業の２割、24年は減収と予測＝総商会調査香港経済マクロ経済統計国泰金、24年成長率を2.8％に下方修正台湾経済マクロ経済統計24年成長率は3.18％に回復、台総院台湾経済マクロ経済統計中小企業のＧＤＰ比率、27年に40％目標タイ経済マクロ経済ＡＤＢ、タイの成長率予測を2.5％に引下げタイ金融統計金融一般経済混乱、紛争激化で拍車 23年度の成長率１％＝世銀ミャンマー経済マクロ経済貿易統計石油・石炭・ガス金融一般失業率３Ｑ雇用増加数2.9万人、速報値下回るシンガポール経済マクロ経済統計雇用・労務東南アジアの成長率下方修正 23年4.3％、製造業不振で＝ア開銀ASEAN経済マクロ経済統計中銀、再び利上げ見送り 物価高緩む、利下げは尚早フィリピン金融マクロ経済貿易食品・飲料農林・水産石油・石炭・ガス電力・ガス・水道金融一般雇用・労務政策・法律・規制災害豪11月失業率3.9％に悪化、18カ月ぶりの高水準オーストラリア経済マクロ経済統計雇用・労務インフレ見通し、財務省はＲＢＡより楽観的オーストラリア経済マクロ経済金融一般雇用・労務政策・法律・規制財政11月就業者27.7万人増、製造業は減少続く韓国経済マクロ経済統計雇用・労務貿易統計11月の人民元貸出、増加額は１兆900億元中国金融統計インフラ金融一般11月の自動車産業、国内販売・輸出がプラス韓国車両貿易統計自動車11月ＩＣＴ輸出7.6％増、17カ月ぶりプラス韓国ＩＴ貿易統計ＩＴ一般電子・コンピューター日系企業36％が利益悪化予想 改善上回る、需要減・原料高でベトナム経済マクロ経済貿易統計設備投資経済混乱、紛争激化で拍車 23年度の成長率１％＝世銀ミャンマー経済マクロ経済貿易統計石油・石炭・ガス金融一般東南アジアの成長率下方修正 23年4.3％、製造業不振で＝ア開銀ASEAN経済マクロ経済統計