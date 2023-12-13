NNA ASIA

サービス案内
    ミャンマー

    経済混乱、紛争激化で拍車

    23年度の成長率１％＝世銀
    PICK UP
    経済
    国・地域
    ミャンマー
    業種
    経済
    関連タグ

    ＣＰＩ

    ＧＤＰ

    貿易統計