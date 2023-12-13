経済混乱、紛争激化で拍車

ミャンマー経済混乱、紛争激化で拍車23年度の成長率１％＝世銀PICK UP経済国・地域ミャンマー業種経済関連タグミャンマー金融一般石油・石炭・ガスマクロ経済統計貿易ＣＰＩ全国８割超の地域、11月のＣＰＩ下落中国経済マクロ経済統計食品・飲料農林・水産天津の11月ＣＰＩ、0.1％上昇＝0.3Ｐ鈍化中国天津経済マクロ経済統計気候変動対策ランク、台湾はワースト７位台湾経済マクロ経済統計環境政策・法律・規制中銀、政策金利を据え置き＝３会合連続台湾金融マクロ経済金融一般政策・法律・規制経済混乱、紛争激化で拍車 23年度の成長率１％＝世銀ミャンマー経済マクロ経済貿易統計石油・石炭・ガス金融一般最低賃金法が成立、違反者に罰金も台湾経済マクロ経済雇用・労務政策・法律・規制ＧＤＰ企業の２割、24年は減収と予測＝総商会調査香港経済マクロ経済統計国泰金、24年成長率を2.8％に下方修正台湾経済マクロ経済統計24年成長率は3.18％に回復、台総院台湾経済マクロ経済統計中小企業のＧＤＰ比率、27年に40％目標タイ経済マクロ経済ＡＤＢ、タイの成長率予測を2.5％に引下げタイ金融統計金融一般経済混乱、紛争激化で拍車 23年度の成長率１％＝世銀ミャンマー経済マクロ経済貿易統計石油・石炭・ガス金融一般貿易統計11月の人民元貸出、増加額は１兆900億元中国金融統計インフラ金融一般11月の自動車産業、国内販売・輸出がプラス韓国車両貿易統計自動車11月ＩＣＴ輸出7.6％増、17カ月ぶりプラス韓国ＩＴ貿易統計ＩＴ一般電子・コンピューター日系企業36％が利益悪化予想 改善上回る、需要減・原料高でベトナム経済マクロ経済貿易統計設備投資経済混乱、紛争激化で拍車 23年度の成長率１％＝世銀ミャンマー経済マクロ経済貿易統計石油・石炭・ガス金融一般東南アジアの成長率下方修正 23年4.3％、製造業不振で＝ア開銀ASEAN経済マクロ経済統計