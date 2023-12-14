政策金利、24年は据え置き＝ＵＯＢ銀など

ベトナム政策金利、24年は据え置き＝ＵＯＢ銀など金融NEW国・地域ベトナム業種金融関連タグベトナム金融一般政策・法律・規制ＣＰＩ最低賃金法が成立、違反者に罰金も台湾経済マクロ経済雇用・労務政策・法律・規制NEW政策金利、24年は据え置き＝ＵＯＢ銀などベトナム金融金融一般政策・法律・規制NEW24年成長率2.3％に下方修正 専門家、海外経済減速など重しにシンガポール経済マクロ経済貿易統計NEW24年の経済成長率、4.9％の予測＝世銀インドネシア経済マクロ経済統計NEW【為替マーケット分析】布石か深読みかオーストラリア経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制NEW上海の11月ＣＰＩ、半年ぶりマイナス中国上海経済マクロ経済統計ＧＤＰ24年成長率予測2.2％、ＡＤＢが据え置き韓国経済マクロ経済統計NEWカシコン、今年のＧＤＰ成長率予測引下げタイ経済マクロ経済金融一般NEW24年度予算案を原則承認、最終案は26日提出タイ経済マクロ経済政策・法律・規制財政NEWセーター首相、民間の債務救済措置を強化タイ経済マクロ経済金融一般社会一般政策・法律・規制NEWアジア23年成長率4.9％、ＡＤＢアジア経済マクロ経済統計NEW政策金利、24年は据え置き＝ＵＯＢ銀などベトナム金融金融一般政策・法律・規制NEW