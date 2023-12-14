NNA ASIA

サービス案内
    ベトナム

    政策金利、24年は据え置き＝ＵＯＢ銀など

    金融
    NEW
    国・地域
    ベトナム
    業種
    金融
    関連タグ

    ＣＰＩ

    ＧＤＰ