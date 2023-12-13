11月輸入物価指数、8.5％下落

韓国11月輸入物価指数、8.5％下落経済NEW国・地域韓国業種経済関連タグ韓国マクロ経済統計貿易関連トピックス・特集・連載アジア物価動向アジア物価動向11月輸入物価指数、8.5％下落韓国経済マクロ経済貿易統計NEW卸売物価、10月は4.4％上昇に鈍化フィリピン経済マクロ経済統計NEW上海の11月ＣＰＩ、半年ぶりマイナス中国上海経済マクロ経済統計浙江のＣＰＩ、11月は0.1％下落中国浙江経済マクロ経済統計11月のＣＰＩ上昇率5.5％、前月から加速インド経済マクロ経済統計北京の11月ＣＰＩ、21年２月以来のマイナス中国北京経済マクロ経済統計貿易統計11月輸入物価指数、8.5％下落韓国経済マクロ経済貿易統計NEWＥＶ販売、年初から９千台超＝投資貿産相マレーシア車両統計自動車電子・コンピューター電機環境NEW24年成長率2.3％に下方修正 専門家、海外経済減速など重しにシンガポール経済マクロ経済貿易統計NEW山東の輸出、１～11月は1.5％増＝伸び鈍化中国山東経済マクロ経済貿易統計広東の輸出額、１～11月は２％増＝伸び鈍化中国広東経済マクロ経済貿易統計自動車車載動力電池の搭載量、11月は31％増中国車両貿易統計自動車電機その他製造インフラ車部品