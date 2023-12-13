広東の輸出額、１～11月は２％増＝伸び鈍化

中国広東広東の輸出額、１～11月は２％増＝伸び鈍化経済国・地域中国広東業種経済関連タグ中国自動車マクロ経済統計貿易自動車統計中国新車販売、3000万台時代へ＝業界団体中国車両貿易統計自動車北汽のアークフォックス、11月販売は3849台中国北京車両統計自動車広東工業企業の利益、１～10月は12％増中国広東経済マクロ経済統計その他製造車載動力電池の搭載量、11月は31％増中国車両貿易統計自動車電機その他製造インフラ車部品長江デルタ百社番付、69社が売上１千億元超中国上海経済マクロ経済統計決算広東の輸出額、１～11月は２％増＝伸び鈍化中国広東経済マクロ経済貿易統計自動車貿易統計山東の輸出、１～11月は1.5％増＝伸び鈍化中国山東経済マクロ経済貿易統計広東の輸出額、１～11月は２％増＝伸び鈍化中国広東経済マクロ経済貿易統計自動車車載動力電池の搭載量、11月は31％増中国車両貿易統計自動車電機その他製造インフラ車部品中国新車販売、3000万台時代へ＝業界団体中国車両貿易統計自動車中小企業景況感、11月は２カ月連続の悪化香港経済マクロ経済統計南部からタイへ水産品輸出、11月は4471トンミャンマー農水貿易統計農林・水産