10月電動車生産、前月比６％減8347台

インドネシア10月電動車生産、前月比６％減8347台車両国・地域インドネシア業種車両関連タグインドネシア自動車電機統計関連トピックス・特集・連載アジアにＥＶ化の波アジアにＥＶ化の波ＶＷの合肥独資工場が稼働、車載電池を生産中国安徽車両自動車設備投資建設・プラント車部品寧徳とステランティスが提携、電池供給へ中国福建車両自動車車部品インパネ周りが様変わり 今どきの中国新エネ車（上）中国車両自動車ＩＴ一般電子・コンピューター通信娯楽車部品鴻華先進、欧州と東北アで電動商用車展開台湾車両自動車二輪車みずほ銀行が台日投資会議 経済部と、半導体動向など紹介台湾経済マクロ経済自動車ＩＴ一般電子・コンピューター金融一般ハンコックタイヤ、台湾に法人設立韓国車両自動車ゴム・皮革車部品自動車統計対日輸出が過去最高を更新 ９月、残暑で衣料需要に影響かミャンマー経済マクロ経済貿易統計自動車繊維＜資料＞インドネシア電動車販売・生産台数インドネシア車両統計自動車電機10月電動車生産、前月比６％減8347台インドネシア車両統計自動車電機現代自、新型ＳＵＶを間もなく発売へインドネシア車両統計自動車電機30年のＥＶ販売、新車のわずか27％の見通しオーストラリア車両統計自動車環境政策・法律・規制遼寧の１～10月経済統計、鉱工業は4.4％増中国遼寧経済マクロ経済貿易統計