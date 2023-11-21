遼寧の１～10月経済統計、鉱工業は4.4％増

中国遼寧遼寧の１～10月経済統計、鉱工業は4.4％増経済NEW国・地域中国遼寧業種経済関連タグ中国マクロ経済統計貿易ＣＰＩ天津の１～10月経済統計、鉱工業は3.3％増中国天津経済マクロ経済統計NEW遼寧の１～10月経済統計、鉱工業は4.4％増中国遼寧経済マクロ経済貿易統計NEW10月のＣＰＩ上昇率2.7％、伸び幅0.7Ｐ拡大香港経済マクロ経済統計小売りNEWＧＤＰ成長率、1.5％に減速 輸出が低迷、首相は「懸念」表明タイ経済マクロ経済統計遼寧省の10月ＣＰＩ、10月は0.3％下落中国遼寧経済マクロ経済統計中銀、金利6.5％に据え置き 物価高緩む、利上げ効果見極めフィリピン金融マクロ経済統計金融一般政策・法律・規制自動車統計遼寧の１～10月経済統計、鉱工業は4.4％増中国遼寧経済マクロ経済貿易統計NEW湖北の１～10月経済統計、鉱工業は5.8％増中国湖北経済マクロ経済貿易統計NEW在中日系企業、事業拡大意欲が初の３割割れ中国経済マクロ経済統計自動車NEW10月の二輪車販売、６カ月連続でプラス台湾車両統計自動車二輪車NEW10月の自動車産業、生産・輸出がプラス韓国車両統計自動車NEW９月末の不良債権比率、６月末から上昇タイ経済マクロ経済統計金融一般政策・法律・規制NEW貿易統計湖北の１～10月経済統計、鉱工業は5.8％増中国湖北経済マクロ経済貿易統計NEW遼寧の１～10月経済統計、鉱工業は4.4％増中国遼寧経済マクロ経済貿易統計NEW在中日系企業、事業拡大意欲が初の３割割れ中国経済マクロ経済統計自動車NEW３Ｑの金融収支、流出額は256億米ドル台湾金融統計金融一般NEW国民車プロトン、ＥＶ初投入 東南ア初の「スマート」ブランドマレーシア車両統計自動車電機環境NEW【グラフでみるＡＳＥＡＮ】対日貿易（９月） 輸出額13％減少、６カ月連続でマイナスASEAN経済貿易統計NEW