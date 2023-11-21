湖北の１～10月経済統計、鉱工業は5.8％増

中国湖北湖北の１～10月経済統計、鉱工業は5.8％増経済NEW国・地域中国湖北業種経済関連タグ中国マクロ経済統計貿易自動車統計遼寧の１～10月経済統計、鉱工業は4.4％増中国遼寧経済マクロ経済貿易統計NEW湖北の１～10月経済統計、鉱工業は5.8％増中国湖北経済マクロ経済貿易統計NEW在中日系企業、事業拡大意欲が初の３割割れ中国経済マクロ経済統計自動車NEW10月の二輪車販売、６カ月連続でプラス台湾車両統計自動車二輪車NEW10月の自動車産業、生産・輸出がプラス韓国車両統計自動車NEW９月末の不良債権比率、６月末から上昇タイ経済マクロ経済統計金融一般政策・法律・規制NEW貿易統計湖北の１～10月経済統計、鉱工業は5.8％増中国湖北経済マクロ経済貿易統計NEW遼寧の１～10月経済統計、鉱工業は4.4％増中国遼寧経済マクロ経済貿易統計NEW在中日系企業、事業拡大意欲が初の３割割れ中国経済マクロ経済統計自動車NEW３Ｑの金融収支、流出額は256億米ドル台湾金融統計金融一般NEW国民車プロトン、ＥＶ初投入 東南ア初の「スマート」ブランドマレーシア車両統計自動車電機環境NEW【グラフでみるＡＳＥＡＮ】対日貿易（９月） 輸出額13％減少、６カ月連続でマイナスASEAN経済貿易統計NEW