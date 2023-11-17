上海の１～10月経済統計、鉱工業は0.1％増

中国上海上海の１～10月経済統計、鉱工業は0.1％増経済NEW国・地域中国上海業種経済関連タグ中国マクロ経済統計貿易自動車統計上海の１～10月経済統計、鉱工業は0.1％増中国上海経済マクロ経済貿易統計NEW造船受注、１～10月は63.3％増中国製造貿易統計自動車その他製造海運NEW広州の車輸出が拡大、１～10月は８割増中国広東車両貿易統計自動車陸運海運北京の１～10月経済統計、鉱工業は0.4％減中国北京経済マクロ経済統計１～10月の財政収入8.1％増、鈍化続く中国経済マクロ経済統計財政10月新車販売、国民車で明暗 来年は販売減速の見通しもマレーシア車両統計自動車貿易統計四川の１～10月経済統計、鉱工業は6.4％増中国四川経済マクロ経済貿易統計NEW上海の１～10月経済統計、鉱工業は0.1％増中国上海経済マクロ経済貿易統計NEW日本産水産物輸入99％減、中国10月中国農水貿易食品・飲料農林・水産社会一般NEW造船受注、１～10月は63.3％増中国製造貿易統計自動車その他製造海運NEW３Ｑ経常黒字91億リンギ、前期比0.3％増にマレーシア経済マクロ経済貿易統計金融一般NEWＧＤＰ成長率、７～９月は3.3％ 中銀、内需堅調で通年４％成長へマレーシア経済マクロ経済貿易統計財政NEW