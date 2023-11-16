中銀、金利6.5％に据え置き

フィリピン中銀、金利6.5％に据え置き物価高緩む、利上げ効果見極めPICK UP金融NEW国・地域フィリピン業種金融関連タグフィリピン金融一般マクロ経済統計政策・法律・規制関連トピックス・特集・連載アジア物価動向アジア物価動向住宅価格の下落継続 新築値下がり都市が１年ぶり多さ中国建設統計不動産建設・プラントNEW中銀、金利6.5％に据え置き 物価高緩む、利上げ効果見極めフィリピン金融マクロ経済統計金融一般政策・法律・規制NEW天津の10月ＣＰＩ、0.4％上昇＝３カ月連続中国天津経済マクロ経済統計【グラフでみるＡＳＥＡＮ】消費者物価指数（９月） ３カ国で上昇率加速ASEAN経済マクロ経済統計卸売物価、９月は4.4％上昇に鈍化フィリピン経済マクロ経済統計卸売り10月卸売物価0.52％下落、７カ月連続マイナスインド経済マクロ経済統計食品・飲料繊維鉄鋼・金属石油・石炭・ガス鉱業電力・ガス・水道ＣＰＩ中銀、金利6.5％に据え置き 物価高緩む、利上げ効果見極めフィリピン金融マクロ経済統計金融一般政策・法律・規制NEW天津の10月ＣＰＩ、0.4％上昇＝３カ月連続中国天津経済マクロ経済統計【グラフでみるＡＳＥＡＮ】消費者物価指数（９月） ３カ国で上昇率加速ASEAN経済マクロ経済統計豪10月の企業景況感、底堅くも見通し低調オーストラリア経済マクロ経済統計浙江の10月ＣＰＩ、上昇率は前年比横ばい中国浙江経済マクロ経済統計10月のＣＰＩ上昇率4.9％、２カ月続けて目標内インド経済マクロ経済統計食品・飲料農林・水産電力・ガス・水道