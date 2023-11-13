東風汽車の10月販売、5.6％減の20.6万台

中国湖北東風汽車の10月販売、5.6％減の20.6万台車両NEW国・地域中国湖北業種車両関連タグ中国自動車統計関連トピックス・特集・連載アジアにＥＶ化の波アジアにＥＶ化の波上汽傘下の栄威、３年内にＮＥＶ８車種投入中国上海車両自動車NEW東風汽車の10月販売、5.6％減の20.6万台中国湖北車両統計自動車NEW華為ＯＳ搭載の新型セダン、予約開始中国深セン車両自動車ＩＴ一般電子・コンピューター通信車部品NEW23年新車販売、過去最高の2950万台へ＝団体中国車両貿易統計自動車NEWＥＶ充電器、25年までに累計59万基設置へ韓国車両自動車インフラ電力・ガス・水道環境NEW現代自が蔚山にＥＶ新工場 26年に稼働へ、電動化シフト加速韓国車両自動車車部品NEW自動車統計23年新車販売、過去最高の2950万台へ＝団体中国車両貿易統計自動車NEW一汽解放の10月販売、７割増の2.3万台中国吉林車両統計自動車NEW東風汽車の10月販売、5.6％減の20.6万台中国湖北車両統計自動車NEW10月の中古車取引19％増、９カ月連続プラス中国車両統計自動車NEW23年の輸入車販売、４年ぶりマイナスか韓国車両統計自動車NEW１～９月の労働需要１割増＝ジョブタイタイ経済統計雇用・労務NEW