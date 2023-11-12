23年成長率予測を下方修正

香港23年成長率予測を下方修正3.2％に、外部環境の影響深刻PICK UP経済国・地域香港業種経済関連タグ香港マクロ経済統計ＣＰＩ上海のＣＰＩ、10月は0.4％上昇中国上海経済マクロ経済統計北京の10月ＣＰＩは横ばい、食品値下がり中国北京経済マクロ経済統計広東のＣＰＩ、10月は0.2％上昇＝0.2Ｐ鈍化中国広東経済マクロ経済統計23年成長率予測を下方修正 3.2％に、外部環境の影響深刻香港経済マクロ経済統計10月のＣＰＩ、３カ月ぶりのマイナス中国経済マクロ経済統計食品・飲料江蘇のＣＰＩ、10月は３カ月ぶり下落中国江蘇経済マクロ経済統計ＧＤＰ23年成長率予測を下方修正 3.2％に、外部環境の影響深刻香港経済マクロ経済統計24年の成長率予測2.2%、ＫＤＩが下方修正韓国経済マクロ経済貿易統計雇用・労務保険料収入、７～９月は前年比2.6％増カンボジア金融統計保険金属・輸送機等の成長率、７～９月は10％インドネシア経済マクロ経済統計自動車二輪車電機精密機器機械政府債務のＧＤＰ比60％に改善、７～９月フィリピン経済マクロ経済統計財政22年の研究開発費のＧＤＰ比率、過去最高更新台湾経済マクロ経済統計