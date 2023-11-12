NNA ASIA

サービス案内
    香港

    23年成長率予測を下方修正

    3.2％に、外部環境の影響深刻
    PICK UP
    経済
    国・地域
    香港
    業種
    経済
    関連タグ

    ＣＰＩ

    ＧＤＰ