24年の成長率予測2.2%、ＫＤＩが下方修正

韓国24年の成長率予測2.2%、ＫＤＩが下方修正PICK UP経済国・地域韓国業種経済関連タグ韓国マクロ経済統計貿易雇用・労務ＧＤＰ23年成長率予測を下方修正 3.2％に、外部環境の影響深刻香港経済マクロ経済統計24年の成長率予測2.2%、ＫＤＩが下方修正韓国経済マクロ経済貿易統計雇用・労務保険料収入、７～９月は前年比2.6％増カンボジア金融統計保険金属・輸送機等の成長率、７～９月は10％インドネシア経済マクロ経済統計自動車二輪車電機精密機器機械政府債務のＧＤＰ比60％に改善、７～９月フィリピン経済マクロ経済統計財政22年の研究開発費のＧＤＰ比率、過去最高更新台湾経済マクロ経済統計自動車統計上汽ＧＭ、中国生産車110万台超をリコール中国車両統計自動車政策・法律・規制車部品ＥＶ「極ケ」が米上場へ、目論見書を提出中国浙江車両統計決算自動車証券バスの中通客車、1～10月新車販売3.7％減中国山東車両統計自動車車載動力電池の搭載量、10月は28％増中国車両統計自動車インフラ車部品10月の新車販売13.8％増 過去最高継続、好材料重なる中国車両貿易統計自動車サービス３業種売上高、３Ｑはリース業好調台湾経済マクロ経済統計その他サービス失業率24年の成長率予測2.2%、ＫＤＩが下方修正韓国経済マクロ経済貿易統計雇用・労務９月の失業率3.4％、４カ月連続横ばいマレーシア経済マクロ経済統計雇用・労務９月失業率4.5％、２カ月ぶり悪化フィリピン経済マクロ経済統計雇用・労務バーツ２カ月ぶり高値、年内は堅調な見通しタイ経済マクロ経済統計金融一般政策・法律・規制８月失業率5.32％、コロナ前水準には戻らずインドネシア経済マクロ経済統計雇用・労務今年の平均賃上げ率5.6％に コロナ終了も鈍化、景気回復遅れ中国経済マクロ経済統計ＩＴ一般不動産雇用・労務貿易統計第６回輸入博が閉幕、成約額は約７％増中国上海経済マクロ経済貿易統計イベント政策・法律・規制10月の新車販売13.8％増 過去最高継続、好材料重なる中国車両貿易統計自動車中小企業景況感、10月は２カ月ぶり悪化香港経済マクロ経済統計24年の成長率予測2.2%、ＫＤＩが下方修正韓国経済マクロ経済貿易統計雇用・労務投資優先レーンの適用16件 導入６カ月、9100億円規模フィリピン経済マクロ経済統計インフラ電力・ガス・水道環境政策・法律・規制深セン小漠港、１～10月の車輸出1.5万台に中国深セン車両貿易統計自動車海運