広汽集団の10月販売、5.6％増の22.4万台

中国広東広汽集団の10月販売、5.6％増の22.4万台車両NEW国・地域中国広東業種車両関連タグ中国日本自動車統計関連トピックス・特集・連載アジアにＥＶ化の波アジアにＥＶ化の波広汽集団の10月販売、5.6％増の22.4万台中国広東車両統計自動車NEW自動車の値下げ広がる、10月以降に10社以上中国車両自動車小売りNEWＢＹＤ、ハンガリーに乗用車工場を建設か中国深セン車両貿易自動車その他製造建設・プラント海運車部品NEWＳＫオン、ポールスターとＥＶ電池供給契約韓国車両自動車車部品NEW23年度のＥＶ登録、４倍の7.3万台＝陸運局タイ車両自動車二輪車社会一般環境政策・法律・規制NEW投資委、サウジＥＶメーカーに投資呼びかけタイ車両自動車NEW自動車統計広汽集団の10月販売、5.6％増の22.4万台中国広東車両統計自動車NEW長安汽車の10月販売、7.2％増の24.1万台中国重慶車両統計自動車NEW長城汽車の10月販売、３割増の13万台中国河北車両貿易統計自動車NEW10月輸出額、６カ月マイナス 日本からの輸入不振中国経済マクロ経済貿易統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター通信電機食品・飲料医薬品繊維鉄鋼・金属その他製造精密機器機械農林・水産石油・石炭・ガス鉱業電力・ガス・水道海運政策・法律・規制車部品NEW９月までの投資認可、製造業が大半占有カンボジア経済マクロ経済統計設備投資NEWプロドゥア、23年生産・販売目標を上方修正マレーシア車両統計自動車NEW