日系がキャンプ市場で攻勢

中国日系がキャンプ市場で攻勢大手が輸入博初出展で大規模ＰＲ独自PICK UP経済国・地域中国業種経済関連タグ中国日本小売り外食・飲食その他サービス観光娯楽マクロ経済統計貿易ＧＤＰ日系がキャンプ市場で攻勢 大手が輸入博初出展で大規模ＰＲ中国経済マクロ経済貿易統計その他サービス観光娯楽小売り外食・飲食財政は大衆迎合策で中期的に悪化＝ＢＭＩタイ経済マクロ経済統計ＩＴ一般金融一般政策・法律・規制財政７～９月ＧＤＰ成長率、4.94％に減速インドネシア経済マクロ経済統計３ＱのＧＤＰ成長率4.94％ 外需が低迷、２年ぶり５％割れインドネシア経済マクロ経済統計外資の中国投資、３Ｑに過去初のマイナス中国経済マクロ経済貿易統計金融一般成長率予測を引き下げへ、景気下振れ＝政府香港経済マクロ経済統計政策・法律・規制貿易統計日系がキャンプ市場で攻勢 大手が輸入博初出展で大規模ＰＲ中国経済マクロ経済貿易統計その他サービス観光娯楽小売り外食・飲食10月の生産者物価は2.3％下落、８カ月連続タイ経済マクロ経済統計対シンガポール貿易、１～９月は12.5％増カンボジア経済マクロ経済貿易統計木材・木工品輸出額、１～８月は19％減マレーシア農水貿易統計農林・水産23年輸出額５％増へ、目標額は未達にフィリピン経済貿易統計企業登記、４万件超で最多 22年13％増、コロナ収束後押しフィリピン経済マクロ経済統計ベンチャー保健医療政策・法律・規制