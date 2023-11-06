10月のＣＰＩが0.31％下落、25カ月ぶり

タイ10月のＣＰＩが0.31％下落、25カ月ぶり経済国・地域タイ業種経済関連タグタイ食品・飲料マクロ経済統計関連トピックス・特集・連載アジア物価動向アジア物価動向10月の生産者物価は2.3％下落、８カ月連続タイ経済マクロ経済統計10月のＣＰＩが0.31％下落、25カ月ぶりタイ経済マクロ経済統計食品・飲料家庭用ガス価格、８月から４カ月連続で上昇ベトナム公益電力・ガス・水道10月のＣＰＩ3.8％上昇、農産物が高騰韓国経済マクロ経済統計９月生産者物価、約２年ぶりマイナスフィリピン経済マクロ経済統計その他製造卸売り牛乳１Ｌ３千ウォン超、食品に値上げの波韓国食品統計食品・飲料外食・飲食ＣＰＩ10月のＣＰＩが0.31％下落、25カ月ぶりタイ経済マクロ経済統計食品・飲料豪破綻企業43％増、建設など年末は一層難局オーストラリア経済マクロ経済統計建設・プラント政策・法律・規制財政小売り外食・飲食10月のＣＰＩ3.8％上昇、農産物が高騰韓国経済マクロ経済統計東莞市のＧＤＰ、１～９月は2.0％成長中国広東経済マクロ経済統計10月消費者物価、2.56％上昇 ２カ月連続２％台で落ち着き明確インドネシア経済マクロ経済統計【為替マーケット分析】熱帯びるエンディングオーストラリア経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制