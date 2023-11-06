10月の生産者物価は2.3％下落、８カ月連続

タイ10月の生産者物価は2.3％下落、８カ月連続経済国・地域タイ業種経済関連タグタイマクロ経済統計関連トピックス・特集・連載アジア物価動向アジア物価動向10月の生産者物価は2.3％下落、８カ月連続タイ経済マクロ経済統計10月のＣＰＩが0.31％下落、25カ月ぶりタイ経済マクロ経済統計食品・飲料家庭用ガス価格、８月から４カ月連続で上昇ベトナム公益電力・ガス・水道10月のＣＰＩ3.8％上昇、農産物が高騰韓国経済マクロ経済統計９月生産者物価、約２年ぶりマイナスフィリピン経済マクロ経済統計その他製造卸売り牛乳１Ｌ３千ウォン超、食品に値上げの波韓国食品統計食品・飲料外食・飲食貿易統計日系がキャンプ市場で攻勢 大手が輸入博初出展で大規模ＰＲ中国経済マクロ経済貿易統計その他サービス観光娯楽小売り外食・飲食10月の生産者物価は2.3％下落、８カ月連続タイ経済マクロ経済統計対シンガポール貿易、１～９月は12.5％増カンボジア経済マクロ経済貿易統計木材・木工品輸出額、１～８月は19％減マレーシア農水貿易統計農林・水産23年輸出額５％増へ、目標額は未達にフィリピン経済貿易統計企業登記、４万件超で最多 22年13％増、コロナ収束後押しフィリピン経済マクロ経済統計ベンチャー保健医療政策・法律・規制