外資の中国投資、３Ｑに過去初のマイナス

中国外資の中国投資、３Ｑに過去初のマイナスPICK UP経済NEW国・地域中国業種経済関連タグ中国金融一般マクロ経済統計貿易関連トピックス・特集・連載アジアの《日系進出》最新動向アジアの《日系進出》最新動向外資の中国投資、３Ｑに過去初のマイナス中国経済マクロ経済貿易統計金融一般NEW成長率予測を引き下げへ、景気下振れ＝政府香港経済マクロ経済統計政策・法律・規制NEW日系６社、シドニービルに出資 阪急阪神不動産は現法設立オーストラリア建設金融一般不動産トライハッチ、台湾でサービス開始台湾ＩＴＩＴ一般その他サービス小売り外食・飲食おにぎり専門店「にぎりたて」１号店開店へタイ食品食品・飲料小売り外食・飲食朝日印刷、地場同業ＫＰＰを子会社化マレーシア製造その他製造紙・パルプＧＤＰ外資の中国投資、３Ｑに過去初のマイナス中国経済マクロ経済貿易統計金融一般NEW成長率予測を引き下げへ、景気下振れ＝政府香港経済マクロ経済統計政策・法律・規制NEW東莞市のＧＤＰ、１～９月は2.0％成長中国広東経済マクロ経済統計10月消費者物価、2.56％上昇 ２カ月連続２％台で落ち着き明確インドネシア経済マクロ経済統計深センの１～９月ＧＤＰ、5.4％成長に鈍化中国深セン経済マクロ経済統計７～９月ＧＤＰは4.1％増 見通し下回る、前期からは加速香港経済マクロ経済貿易統計陸運観光小売り外食・飲食貿易統計外資の中国投資、３Ｑに過去初のマイナス中国経済マクロ経済貿易統計金融一般NEW北京汽車の１～９月期、25％増益＝販売好調中国北京車両貿易統計決算自動車NEW一汽解放、１～９月期は純利益2.6倍中国吉林車両貿易統計決算自動車NEW越境ＥＣ、「アリ」など中国企業が急成長韓国経済貿易統計ＩＴ一般小売りNEW１～９月のサービス貿易、7.7％増の4.8兆元中国経済マクロ経済貿易統計その他サービス民間３団体、今年の輸出額予測を下方修正タイ経済マクロ経済貿易統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター政策・法律・規制