10月新車販売は10.7％増

台湾10月新車販売は10.7％増４万台超、ＳＵＶの販売好調続くPICK UP車両NEW国・地域台湾業種車両関連タグ台湾自動車統計関連トピックス・特集・連載アジアにＥＶ化の波アジアにＥＶ化の波ナタ汽車の10月販売、33％減の1.2万台中国浙江車両統計自動車NEWＮＩＯの10月販売、60％増の1.6万台中国上海車両統計自動車インフラNEW北汽新能源の10月販売、26％増の7014台中国北京車両統計自動車NEW東風日産「シルフィ」、累計販売500万台に中国広東車両統計自動車NEWＢＹＤの10月販売、６カ月連続で最多更新中国深セン車両統計自動車NEW小鵬汽車の10月販売、過去最高の２万台中国広東車両統計自動車イベントNEW自動車統計東風日産「シルフィ」、累計販売500万台に中国広東車両統計自動車NEWナタ汽車の10月販売、33％減の1.2万台中国浙江車両統計自動車NEW北汽新能源の10月販売、26％増の7014台中国北京車両統計自動車NEW吉利の10月販売、19％増の18万台中国浙江車両統計自動車NEWＮＩＯの10月販売、60％増の1.6万台中国上海車両統計自動車インフラNEWＢＹＤの10月販売、６カ月連続で最多更新中国深セン車両統計自動車NEW