東風日産「シルフィ」、累計販売500万台に

中国広東東風日産「シルフィ」、累計販売500万台に車両NEW国・地域中国広東業種車両関連タグ中国日本自動車統計関連トピックス・特集・連載アジアにＥＶ化の波アジアにＥＶ化の波ナタ汽車の10月販売、33％減の1.2万台中国浙江車両統計自動車NEWＮＩＯの10月販売、60％増の1.6万台中国上海車両統計自動車インフラNEW北汽新能源の10月販売、26％増の7014台中国北京車両統計自動車NEW東風日産「シルフィ」、累計販売500万台に中国広東車両統計自動車NEWＢＹＤの10月販売、６カ月連続で最多更新中国深セン車両統計自動車NEW小鵬汽車の10月販売、過去最高の２万台中国広東車両統計自動車イベントNEW自動車統計東風日産「シルフィ」、累計販売500万台に中国広東車両統計自動車NEWナタ汽車の10月販売、33％減の1.2万台中国浙江車両統計自動車NEW北汽新能源の10月販売、26％増の7014台中国北京車両統計自動車NEW吉利の10月販売、19％増の18万台中国浙江車両統計自動車NEWＮＩＯの10月販売、60％増の1.6万台中国上海車両統計自動車インフラNEWＢＹＤの10月販売、６カ月連続で最多更新中国深セン車両統計自動車NEW