民間３団体、今年の輸出額予測を下方修正

タイ民間３団体、今年の輸出額予測を下方修正経済NEW国・地域タイ業種経済関連タグタイ自動車ＩＴ一般電子・コンピューターマクロ経済統計貿易政策・法律・規制自動車統計東風日産「シルフィ」、累計販売500万台に中国広東車両統計自動車NEWナタ汽車の10月販売、33％減の1.2万台中国浙江車両統計自動車NEW北汽新能源の10月販売、26％増の7014台中国北京車両統計自動車NEW吉利の10月販売、19％増の18万台中国浙江車両統計自動車NEWＮＩＯの10月販売、60％増の1.6万台中国上海車両統計自動車インフラNEWＢＹＤの10月販売、６カ月連続で最多更新中国深セン車両統計自動車NEW貿易統計１～９月のサービス貿易、7.7％増の4.8兆元中国経済マクロ経済貿易統計その他サービスNEW民間３団体、今年の輸出額予測を下方修正タイ経済マクロ経済貿易統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター政策・法律・規制NEW対日衣料輸出、８月は１割増 原料輸入減で今後に懸念＝専門家ミャンマー繊維マクロ経済貿易統計繊維NEW対インド輸出好調、１～９月は43％増カンボジア経済マクロ経済貿易統計NEWパーム油輸出額、１～８月は405億リンギマレーシア農水貿易統計農林・水産外交NEW豪９月の貿易黒字68億＄、輸入増で大幅減オーストラリア経済マクロ経済貿易統計鉱業NEW