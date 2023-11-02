10月のＣＰＩ3.8％上昇、農産物が高騰

韓国10月のＣＰＩ3.8％上昇、農産物が高騰PICK UP経済NEW国・地域韓国業種経済関連タグ韓国マクロ経済統計ＣＰＩ10月のＣＰＩ3.8％上昇、農産物が高騰韓国経済マクロ経済統計NEW東莞市のＧＤＰ、１～９月は2.0％成長中国広東経済マクロ経済統計10月消費者物価、2.56％上昇 ２カ月連続２％台で落ち着き明確インドネシア経済マクロ経済統計【為替マーケット分析】熱帯びるエンディングオーストラリア経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制深センの１～９月ＧＤＰ、5.4％成長に鈍化中国深セン経済マクロ経済統計10月のＣＰＩ、前年比3.6％上昇ベトナム経済マクロ経済統計自動車統計東風日産「シルフィ」、累計販売500万台に中国広東車両統計自動車NEWナタ汽車の10月販売、33％減の1.2万台中国浙江車両統計自動車NEW北汽新能源の10月販売、26％増の7014台中国北京車両統計自動車NEW吉利の10月販売、19％増の18万台中国浙江車両統計自動車NEWＮＩＯの10月販売、60％増の1.6万台中国上海車両統計自動車インフラNEWＢＹＤの10月販売、６カ月連続で最多更新中国深セン車両統計自動車NEW