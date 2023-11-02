９月電動車生産、前月比20％減の8308台

インドネシア９月電動車生産、前月比20％減の8308台車両NEW国・地域インドネシア業種車両関連タグ中国韓国インドネシア日本自動車電機統計関連トピックス・特集・連載アジアにＥＶ化の波アジアにＥＶ化の波ＥＶ零ホウの10月販売1.8万台、単月最高中国浙江車両統計自動車NEWナタ汽車がトルコ市場に進出、ＳＵＶ輸出中国浙江車両自動車NEWＢＹＤ「方程豹」、直営店の試験営業開始中国深セン車両自動車NEW車王電子、米国でのＥＶ事業を本格始動台湾車両自動車ＩＴ一般NEWＥＶバス普及へ販売権取得、両備ＨＤ＝台湾から台湾車両自動車NEW10月の輸出額5.1％増 13カ月ぶりプラス、半導体も改善韓国経済マクロ経済貿易統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター化学一般その他製造機械石油・石炭・ガス車部品NEW自動車統計ＥＶ零ホウの10月販売1.8万台、単月最高中国浙江車両統計自動車NEWマツダの中国販売、１～９月は32.5％減中国車両統計自動車NEW北京の輸出額、１～９月は6.1％増中国北京経済マクロ経済貿易統計NEW10月の輸出額5.1％増 13カ月ぶりプラス、半導体も改善韓国経済マクロ経済貿易統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター化学一般その他製造機械石油・石炭・ガス車部品NEW2023年９月のタイの新車販売台数（表）タイ車両統計自動車NEW９月新車販売16％減、ピックアップ不振響くタイ車両統計自動車NEW