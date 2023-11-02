ＥＶ零ホウの10月販売1.8万台、単月最高

中国浙江ＥＶ零ホウの10月販売1.8万台、単月最高車両NEW国・地域中国浙江業種車両関連タグ中国自動車統計関連トピックス・特集・連載アジアにＥＶ化の波アジアにＥＶ化の波ＥＶ零ホウの10月販売1.8万台、単月最高中国浙江車両統計自動車NEWナタ汽車がトルコ市場に進出、ＳＵＶ輸出中国浙江車両自動車NEWＢＹＤ「方程豹」、直営店の試験営業開始中国深セン車両自動車NEW車王電子、米国でのＥＶ事業を本格始動台湾車両自動車ＩＴ一般NEWＥＶバス普及へ販売権取得、両備ＨＤ＝台湾から台湾車両自動車NEW10月の輸出額5.1％増 13カ月ぶりプラス、半導体も改善韓国経済マクロ経済貿易統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター化学一般その他製造機械石油・石炭・ガス車部品NEW自動車統計ＥＶ零ホウの10月販売1.8万台、単月最高中国浙江車両統計自動車NEWマツダの中国販売、１～９月は32.5％減中国車両統計自動車NEW北京の輸出額、１～９月は6.1％増中国北京経済マクロ経済貿易統計NEW10月の輸出額5.1％増 13カ月ぶりプラス、半導体も改善韓国経済マクロ経済貿易統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター化学一般その他製造機械石油・石炭・ガス車部品NEW2023年９月のタイの新車販売台数（表）タイ車両統計自動車NEW９月新車販売16％減、ピックアップ不振響くタイ車両統計自動車NEW