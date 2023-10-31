７～９月ＧＤＰは4.1％増

香港７～９月ＧＤＰは4.1％増見通し下回る、前期からは加速PICK UP経済NEW国・地域香港業種経済関連タグ香港陸運小売り外食・飲食観光マクロ経済統計貿易ＧＤＰ深センの１～９月ＧＤＰ、5.4％成長に鈍化中国深セン経済マクロ経済統計NEW７～９月ＧＤＰは4.1％増 見通し下回る、前期からは加速香港経済マクロ経済貿易統計陸運観光小売り外食・飲食NEW３ＱのＧＤＰ成長率は2.32％ 投資マイナスが影響、輸出は改善台湾経済マクロ経済統計NEW対ＧＤＰ債務比率が上昇継続、成長鈍化で中国経済マクロ経済統計23年成長率、１％以上を楽観視＝主計長台湾経済マクロ経済統計ＦＰＯ、今年の経済成長率2.7％に引き下げタイ経済マクロ経済統計政策・法律・規制貿易統計江淮汽の１～９月期は黒字転換、輸出増で中国安徽車両貿易統計決算自動車NEW９月の香港ドル預金0.3％減、元建ても減少香港金融統計金融一般NEW大湾区企業の７割、香港環境製品の利用検討香港経済マクロ経済統計環境NEW７～９月ＧＤＰは4.1％増 見通し下回る、前期からは加速香港経済マクロ経済貿易統計陸運観光小売り外食・飲食NEW９月のメーカー別車輸出、９社中５社が増加タイ車両貿易統計自動車NEWＣＰが「日本の鮮魚店」展開 魚力と100店舗、和食人気で攻勢タイ食品貿易統計食品・飲料農林・水産卸売り社会一般小売り外食・飲食NEW