９月のメーカー別車輸出、９社中５社が増加

タイ９月のメーカー別車輸出、９社中５社が増加PICK UP車両NEW国・地域タイ業種車両関連タグタイ日本米国自動車統計貿易自動車統計江淮汽の１～９月期は黒字転換、輸出増で中国安徽車両貿易統計決算自動車NEW長安汽車、１～９月期は43％増益中国重慶車両統計決算自動車NEW10月の製造業ＰＭＩ、節目以下に逆戻り中国経済マクロ経済統計NEW深センの１～９月ＧＤＰ、5.4％成長に鈍化中国深セン経済マクロ経済統計NEW３ＱのＧＤＰ成長率は2.32％ 投資マイナスが影響、輸出は改善台湾経済マクロ経済統計NEWタイの仕向け地別の車輸出台数（23年９月）タイ車両統計自動車NEW貿易統計江淮汽の１～９月期は黒字転換、輸出増で中国安徽車両貿易統計決算自動車NEW９月の香港ドル預金0.3％減、元建ても減少香港金融統計金融一般NEW大湾区企業の７割、香港環境製品の利用検討香港経済マクロ経済統計環境NEW７～９月ＧＤＰは4.1％増 見通し下回る、前期からは加速香港経済マクロ経済貿易統計陸運観光小売り外食・飲食NEW９月のメーカー別車輸出、９社中５社が増加タイ車両貿易統計自動車NEWＣＰが「日本の鮮魚店」展開 魚力と100店舗、和食人気で攻勢タイ食品貿易統計食品・飲料農林・水産卸売り社会一般小売り外食・飲食NEW