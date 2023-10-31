自動車販売、４Ｑに復調の期待感広がる

中国自動車販売、４Ｑに復調の期待感広がる車両NEW国・地域中国業種車両関連タグ中国自動車マクロ経済統計関連トピックス・特集・連載アジアにＥＶ化の波アジアにＥＶ化の波ＢＹＤ純利益2.3倍、ＥＶ市場拡大が追い風中国車両決算自動車NEWスマートカー極越、24年に月１万台以上販売へ中国浙江車両自動車NEWＮＥＶ整備が今後10年で200社上場も、業界団体中国車両自動車NEW自動車販売、４Ｑに復調の期待感広がる中国車両マクロ経済統計自動車NEW発電公団、ＥＶ充電施設の設置サービス拡大タイ公益自動車電力・ガス・水道NEW中古車市場、新車種と新手続きで低迷に拍車ベトナム車両自動車NEW自動車統計自動車販売、４Ｑに復調の期待感広がる中国車両マクロ経済統計自動車NEW貴州省のＮＥＶ保有台数、26年までに４倍へ中国貴州車両統計自動車陸運政策・法律・規制NEW賽力斯の１～９月期は赤字拡大、販売不振で中国重慶車両貿易統計決算自動車車部品NEW長城汽車の３Ｑは42％増益、最適化奏功中国河北車両統計決算自動車NEWＦＴＩ、二輪生産210万台の目標据え置きタイ車両統計自動車二輪車NEWホテル客室単価と売上高、９月は過去最高にシンガポール観光統計観光NEW