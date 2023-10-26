ナタ汽車、24年の海外販売目標は10万台

中国浙江ナタ汽車、24年の海外販売目標は10万台車両国・地域中国浙江業種車両関連タグ中国インドネシア自動車統計貿易関連トピックス・特集・連載アジアにＥＶ化の波アジアにＥＶ化の波ＢＹＤのセダン「シール」、日本で来春発売中国深セン車両自動車イベントステランティスが零ホウに２割出資、合弁も中国浙江車両自動車証券ＬＧエナジー、米で46ミリ円筒形電池を生産韓国車両自動車車部品起亜が認定中古車事業、ＥＶも販売韓国車両自動車現代自、３Ｑ営業益が過去最高韓国車両決算自動車長安汽車、ＥＶ工場を25年１～３月に稼働タイ車両自動車設備投資環境自動車統計【中国自動車ランキング】９月中国車両統計自動車湖南省のＧＤＰ、１～９月は4.0％成長中国湖南経済マクロ経済統計吉林省のＧＤＰ、１～９月は5.8％成長中国吉林経済マクロ経済貿易統計ＬＮＧトラック販売急増、１～９月は3.6倍中国車両統計自動車石油・石炭・ガスサムスンＳＤＩ、３Ｑの営業益12％減韓国車両統計決算自動車その他製造車部品９月中国貿易が前年比２桁減 輸出入マイナス、輸出５割減ミャンマー経済マクロ経済貿易統計政策・法律・規制貿易統計吉林省のＧＤＰ、１～９月は5.8％成長中国吉林経済マクロ経済貿易統計大型テレビの出荷増、ラインアップ拡充中国電機貿易統計電機ソフト・情報サービス、１～９月は13％増収中国ＩＴ貿易統計ＩＴ一般電子・コンピューターその他サービス９月の輸出額5.3％減、17カ月連続マイナス香港経済マクロ経済貿易統計９月中国貿易が前年比２桁減 輸出入マイナス、輸出５割減ミャンマー経済マクロ経済貿易統計政策・法律・規制シアヌークビル特区、貿易額25億ドル突破カンボジア経済マクロ経済貿易統計インフラ不動産雇用・労務