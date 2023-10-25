24年のＣＰＩ上昇率2.5％、ＣＩＭＢ予測

マレーシア24年のＣＰＩ上昇率2.5％、ＣＩＭＢ予測PICK UP経済国・地域マレーシア業種経済関連タグマレーシアマクロ経済統計関連トピックス・特集・連載アジア物価動向アジア物価動向９月の生産者物価指数、８カ月ぶりプラスにマレーシア経済マクロ経済統計豪ＣＰＩ、３Ｑは1.2％上昇 ＲＢＡは11月再利上げかオーストラリア経済マクロ経済統計電力・ガス・水道金融一般９月の生産者物価、1.3％上昇韓国経済マクロ経済統計24年のＣＰＩ上昇率2.5％、ＣＩＭＢ予測マレーシア経済マクロ経済統計９月のＣＰＩ上昇率2.0％、伸び幅0.2Ｐ拡大香港経済マクロ経済統計小売り９月のコアインフレ率３％ １年半ぶり低水準、通年４％へシンガポール経済マクロ経済統計ＣＰＩ湖南省のＧＤＰ、１～９月は4.0％成長中国湖南経済マクロ経済統計河南省のＧＤＰ、１～９月は3.8％成長中国河南経済マクロ経済統計福建省のＧＤＰ、１～９月は4.1％成長中国福建経済マクロ経済統計広西のＧＤＰ、１～９月は3.9％成長中国広西経済マクロ経済統計豪ＣＰＩ、３Ｑは1.2％上昇 ＲＢＡは11月再利上げかオーストラリア経済マクロ経済統計電力・ガス・水道金融一般山西省のＧＤＰ、１～９月は4.5％成長中国山西経済マクロ経済統計