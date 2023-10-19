四川省のＧＤＰ、１～９月は6.5％成長

中国四川四川省のＧＤＰ、１～９月は6.5％成長経済NEW国・地域中国四川業種経済関連タグ中国マクロ経済統計貿易ＧＤＰ四川省のＧＤＰ、１～９月は6.5％成長中国四川経済マクロ経済貿易統計NEW３ＱのＧＤＰは4.9％成長 前期から鈍化も実質持ち直し中国経済マクロ経済貿易統計設備投資その他サービス不動産建設・プラント観光雇用・労務政策・法律・規制小売り外食・飲食23年成長率は1.5％前後、国発会トップ台湾経済マクロ経済貿易統計23年成長率は５％余り、国会経済委が予測ベトナム経済マクロ経済統計政策・法律・規制ホワイトカラー求人、３Ｑは31％減＝ＪＡＣマレーシア経済マクロ経済統計雇用・労務８月の保険料収入、1.6％増の３千万ドル超カンボジア金融統計保険自動車統計リチウム供給拡大へ、鉱区の譲渡加速中国資源統計自動車鉱業車部品NEW山東の輸出額、１～９月は2.5％増加中国山東経済マクロ経済貿易統計NEW上海市、新型インフラの建設推進に行動案中国上海経済マクロ経済統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター通信インフラ政策・法律・規制NEW四川省のＧＤＰ、１～９月は6.5％成長中国四川経済マクロ経済貿易統計NEW保険ネット契約件数、１～９月は４割増台湾金融統計ＩＴ一般金融一般保険NEW９月の自動車産業、生産・販売がマイナス韓国車両貿易統計自動車NEW貿易統計山東の輸出額、１～９月は2.5％増加中国山東経済マクロ経済貿易統計NEW四川省のＧＤＰ、１～９月は6.5％成長中国四川経済マクロ経済貿易統計NEW二輪・三輪車販売、１～９月は12.5％減中国車両貿易統計決算二輪車NEW７～９月の失業率2.8％、３期連続横ばい香港経済マクロ経済統計雇用・労務NEW９月の輸出4.4％減、４カ月連続黒字韓国経済マクロ経済貿易統計NEW９月の自動車産業、生産・販売がマイナス韓国車両貿易統計自動車NEW