天津の９月ＣＰＩ、0.5％上昇＝２カ月連続

中国天津天津の９月ＣＰＩ、0.5％上昇＝２カ月連続経済NEW国・地域中国天津業種経済関連タグ中国マクロ経済統計関連トピックス・特集・連載アジア物価動向アジア物価動向天津の９月ＣＰＩ、0.5％上昇＝２カ月連続中国天津経済マクロ経済統計NEW遼寧省の９月ＣＰＩ、0.2％下落中国遼寧経済マクロ経済統計NEW９月輸入物価指数、9.6％下落韓国経済マクロ経済貿易統計農産物など販売価格引き下げへ、副首相が提示韓国農水マクロ経済貿易食品・飲料農林・水産政策・法律・規制ガソリン価格、軽油並みに引き下げへタイ資源石油・石炭・ガス９月卸売物価0.26％下落、６カ月連続マイナスインド経済マクロ経済統計食品・飲料繊維鉄鋼・金属石油・石炭・ガス鉱業電力・ガス・水道ＣＰＩ遼寧省の９月ＣＰＩ、0.2％下落中国遼寧経済マクロ経済統計NEW天津の９月ＣＰＩ、0.5％上昇＝２カ月連続中国天津経済マクロ経済統計NEW【為替マーケット分析】凌いだラッシュ攻撃オーストラリア経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制NEWＮＺ３ＱのＣＰＩ5.6％上昇、予測下回り減速ニュージーランド経済マクロ経済統計食品・飲料金融一般不動産建設・プラント浙江の９月ＣＰＩ、４カ月連続マイナス中国浙江経済マクロ経済統計江蘇の９月ＣＰＩ上昇率、前年同月比横ばい中国江蘇経済マクロ経済統計