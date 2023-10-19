中国進出の韓国企業、３Ｑ売上高は上昇傾向

韓国中国進出の韓国企業、３Ｑ売上高は上昇傾向経済NEW国・地域韓国業種経済関連タグ中国韓国マクロ経済統計貿易自動車統計７～９月の工業設備稼働率、75.6％に上昇中国経済マクロ経済統計自動車医薬品鉄鋼・金属その他製造機械石油・石炭・ガス電力・ガス・水道NEW９月の経済、消費回復と不動産不況が継続中国経済マクロ経済貿易統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター電機食品・飲料医薬品化学一般繊維鉄鋼・金属宝石・宝飾品その他製造機械ガラス・セメント石油・石炭・ガス鉱業インフラ電力・ガス・水道設備投資卸売りその他サービス不動産建設・プラント観光雇用・労務政策・法律・規制財政小売り外食・飲食NEW中国進出の韓国企業、３Ｑ売上高は上昇傾向韓国経済マクロ経済貿易統計NEW中東紛争、車輸出への影響を懸念＝ＦＴＩタイ車両貿易統計自動車社会一般軍事外交NEW９月乗用車販売、首位プロドゥアは２桁増マレーシア車両統計自動車NEWＣＰＣＡ幹部、将来の新車販売年4000万台も中国車両統計自動車社会一般政策・法律・規制貿易統計広州交易会のバイヤー数、３日で8.7万人中国広東経済マクロ経済貿易統計卸売りイベント小売りNEW紡織品・衣類輸出、１～９月は9.5％減中国繊維貿易統計繊維NEW９月のエネルギー生産、原炭は0.4％増中国資源マクロ経済貿易統計石油・石炭・ガス電力・ガス・水道NEW一帯一路向け投資案件続々、シノペックなど中国経済マクロ経済貿易統計ＩＴ一般その他製造石油・石炭・ガスインフラ設備投資不動産建設・プラント陸運環境政策・法律・規制NEW３ＱのＧＤＰは4.9％成長 前期から鈍化も実質持ち直し中国経済マクロ経済貿易統計設備投資その他サービス不動産建設・プラント観光雇用・労務政策・法律・規制小売り外食・飲食NEW９月の経済、消費回復と不動産不況が継続中国経済マクロ経済貿易統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター電機食品・飲料医薬品化学一般繊維鉄鋼・金属宝石・宝飾品その他製造機械ガラス・セメント石油・石炭・ガス鉱業インフラ電力・ガス・水道設備投資卸売りその他サービス不動産建設・プラント観光雇用・労務政策・法律・規制財政小売り外食・飲食NEW