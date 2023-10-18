現代自・起亜、ＵＡＥでのシェアが３位に

韓国現代自・起亜、ＵＡＥでのシェアが３位にPICK UP車両NEW国・地域韓国業種車両関連タグ韓国中東自動車統計貿易自動車統計ＣＰＣＡ幹部、将来の新車販売年4000万台も中国車両統計自動車社会一般政策・法律・規制NEWＥＶ零ホウ汽車の３Ｑ、粗利率がプラス転換中国浙江車両統計決算自動車NEW上海の外資地域統括本部、累計940社に中国上海経済マクロ経済統計NEW現代自・起亜、ＵＡＥでのシェアが３位に韓国車両貿易統計自動車NEW【グラフでみるＡＳＥＡＮ】対日貿易（８月） 輸出額15％減、６カ国全てでマイナスASEAN経済マクロ経済貿易統計NEW【自動車・二輪車統計月報（ＳＩＡＭ）】2023年９月インド車両統計自動車二輪車NEW貿易統計23年成長率は1.5％前後、国発会トップ台湾経済マクロ経済貿易統計NEW現代自・起亜、ＵＡＥでのシェアが３位に韓国車両貿易統計自動車NEW９月輸入物価指数、9.6％下落韓国経済マクロ経済貿易統計NEW９月ＩＣＴ輸出13.4％減、半導体は今年最高韓国ＩＴ貿易統計ＩＴ一般電子・コンピューターNEWマッコリ・焼酎の輸出好調 日本や越で人気、現地工場建設も韓国食品貿易統計食品・飲料NEW【グラフでみるＡＳＥＡＮ】対日貿易（８月） 輸出額15％減、６カ国全てでマイナスASEAN経済マクロ経済貿易統計NEW