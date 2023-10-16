賃貸オフィスの値下がり続く

中国賃貸オフィスの値下がり続く３Ｑの４大都市、新規供給増加でPICK UP建設NEW国・地域中国業種建設関連タグ中国不動産建設・プラント小売り外食・飲食その他サービスマクロ経済統計関連トピックス・特集・連載アジア物価動向アジア物価動向賃貸オフィスの値下がり続く ３Ｑの４大都市、新規供給増加で中国建設マクロ経済統計その他サービス不動産建設・プラント小売り外食・飲食NEW浙江の９月ＣＰＩ、４カ月連続マイナス中国浙江経済マクロ経済統計NEW９月ＣＰＩは横ばい、食品は値下がり中国経済マクロ経済統計食品・飲料その他サービス北京のＣＰＩ、９月は0.4％上昇＝0.1Ｐ拡大中国北京経済マクロ経済統計９月ＰＰＩは2.5％下落、マイナス幅縮小中国経済マクロ経済統計自動車化学一般石油・石炭・ガス江蘇の９月ＣＰＩ上昇率、前年同月比横ばい中国江蘇経済マクロ経済統計貿易統計広東発着の国際貨物列車、１～９月は44％増中国広東運輸貿易統計陸運NEW賃貸オフィスの値下がり続く ３Ｑの４大都市、新規供給増加で中国建設マクロ経済統計その他サービス不動産建設・プラント小売り外食・飲食NEW対米輸出額、１～９月は２％減の68億ドルカンボジア経済貿易統計その他製造政策・法律・規制NEW９月までの縫製品輸出、18％減の82億ドルカンボジア経済貿易統計繊維その他製造ゴム・皮革NEW９月輸出額、前年同月比16％減の208億ドルインドネシア経済マクロ経済貿易統計NEW浙江省の輸出額、１～８月は3.8％増中国浙江経済マクロ経済貿易統計