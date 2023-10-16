浙江の９月ＣＰＩ、４カ月連続マイナス

中国浙江浙江の９月ＣＰＩ、４カ月連続マイナス経済NEW国・地域中国浙江業種経済関連タグ中国マクロ経済統計関連トピックス・特集・連載アジア物価動向アジア物価動向賃貸オフィスの値下がり続く ３Ｑの４大都市、新規供給増加で中国建設マクロ経済統計その他サービス不動産建設・プラント小売り外食・飲食NEW浙江の９月ＣＰＩ、４カ月連続マイナス中国浙江経済マクロ経済統計NEW９月ＣＰＩは横ばい、食品は値下がり中国経済マクロ経済統計食品・飲料その他サービス北京のＣＰＩ、９月は0.4％上昇＝0.1Ｐ拡大中国北京経済マクロ経済統計９月ＰＰＩは2.5％下落、マイナス幅縮小中国経済マクロ経済統計自動車化学一般石油・石炭・ガス江蘇の９月ＣＰＩ上昇率、前年同月比横ばい中国江蘇経済マクロ経済統計ＣＰＩ浙江の９月ＣＰＩ、４カ月連続マイナス中国浙江経済マクロ経済統計NEW江蘇の９月ＣＰＩ上昇率、前年同月比横ばい中国江蘇経済マクロ経済統計９月ＣＰＩは横ばい、食品は値下がり中国経済マクロ経済統計食品・飲料その他サービス広東省のＣＰＩ、９月は0.4％上昇中国広東経済マクロ経済統計北京のＣＰＩ、９月は0.4％上昇＝0.1Ｐ拡大中国北京経済マクロ経済統計９月のＣＰＩ上昇率5.0％、目標内に低下インド経済マクロ経済統計