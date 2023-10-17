対米輸出額、１～９月は２％減の68億ドル

カンボジア対米輸出額、１～９月は２％減の68億ドル経済NEW国・地域カンボジア業種経済関連タグカンボジア米国その他製造統計貿易政策・法律・規制自動車統計バスの中通客車、１～９月新車販売3.7％増中国山東車両統計自動車NEW対米輸出額、１～９月は２％減の68億ドルカンボジア経済貿易統計その他製造政策・法律・規制NEW９月新車販売、前年同月比５％増の6.8万台マレーシア車両統計自動車NEW電動四輪向け補助金制度、議論開始かインド車両統計自動車電機環境政策・法律・規制NEW上期の新車販売253万台 乗用車は初の200万台超えインド車両統計自動車NEW９月の二輪販売台数、前年比0.8％増で横ばいインド車両統計二輪車電子・コンピューター電機精密機器機械陸運車部品NEW貿易統計広東発着の国際貨物列車、１～９月は44％増中国広東運輸貿易統計陸運NEW賃貸オフィスの値下がり続く ３Ｑの４大都市、新規供給増加で中国建設マクロ経済統計その他サービス不動産建設・プラント小売り外食・飲食NEW対米輸出額、１～９月は２％減の68億ドルカンボジア経済貿易統計その他製造政策・法律・規制NEW９月までの縫製品輸出、18％減の82億ドルカンボジア経済貿易統計繊維その他製造ゴム・皮革NEW９月輸出額、前年同月比16％減の208億ドルインドネシア経済マクロ経済貿易統計NEW浙江省の輸出額、１～８月は3.8％増中国浙江経済マクロ経済貿易統計